Lege sier at Navalnyj kan ha blitt forgiftet

Anastasija Vasiljeva, som har vært Navalnyjs lege i flere år, sier at opphovningen og utslettene i ansiktet hans ligner på kjemisk forgiftning.

Hun sier at sykehuset som tidligere hadde fastslått at han hadde en allergisk reaksjon, nektet å ta de nødvendige testene.

Navalnyj ble søndag i all hast kjørt til sykehuset fra fengselet der han sonet en 30 dager lang straff for å ha oppfordret til en protest som ikke var godkjent. Han ble pågrepet etter et større protestmøte der 1.400 mennesker ble arrestert.

