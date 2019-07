utenriks

Tjenestemenn i landet sier angrepet fant sted mandag i Saada-provinsen.

Nyhetsbyrået Reuters får oppgitt fra direktøren ved et lokalt sykehus at 13 personer er drept og at 23 er skadd.

Store deler av Jemen kontrolleres av Houthi-opprørerne. Deres helsedepartement opplyser at ytterligere 27 personer ble skadd i flyangrepet, som den saudi-ledede koalisjonen angivelig sto bak.

Koalisjonen har ikke kommentert angrepet.

(©NTB)