Huawei vokser, men ser mørke skyer i horisonten

Selskapet rapporterer om et salg på 401,3 milliarder yuan i årets første halvår. Summen tilsvarer over 500 milliarder norske kroner.

Huaweis salg av smarttelefoner økte med 24 prosent. Salgsveksten er overraskende, siden USA har satt selskapet under sterkt press.

– De amerikanske handlingene har skapt en del forstyrrelser, men alt i alt har det vært mulig å holde situasjonen under kontroll, sier Huaweis styreformann Liang Hua.

Selskapet selger både mobiltelefoner og annet utstyr og regnes som et av de fremste når det gjelder å levere infrastruktur til mobilnett.

Midt i handelskrigen

Selskapet står i sentrum for den pågående handelskrigen mellom USA og Kina. I mai ble selskapet svartelistet av amerikanske myndigheter. De mener det utgjør en sikkerhetsrisiko og at det kan komme til å dele informasjon det innhenter med kinesiske myndigheter. Huawei avviser de amerikanske anklagene.

Resultatene viser at Huawei er i ferd med å posisjonere seg godt i markedet for utstyr til neste generasjons mobilnett, såkalt 5G, til tross for at USA har oppfordret sine allierte til å holde Huawei utenfor.

Huawei melder at selskapet har sikret seg 50 kommersielle 5G-kontrakter og levert mer enn 150.000 basestasjoner til markeder verden over, melder BBC.

Vanskelige tider

Selskapet forbereder seg imidlertid på trangere tider. Grunnlegger Ren Zhengfei sa i juni at salget av smarttelefoner hadde falt med 40 prosent i løpet av måneden og varslet produksjonskutt.

Styreformann Liang erkjenner at de amerikanske sanksjonene, som kom sent i første halvår, kan ha rammet veksten.

– Objektivt sett står vi overfor mange vanskeligheter, sier han.

Huawei var i fjor nummer to på listen over smarttelefonprodusenter, foran Apple, men bak sørkoreanske Samsung. Selskapet var også den største leverandøren av utstyr til mobilnett.

