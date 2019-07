34 drept i eksplosjon i Afghanistan

utenriks

Minst 17 mennesker ble også såret i eksplosjonen som skjedde klokka 5 om morgenen på hovedveien mellom Kabul og Herat, opplyser Mujib Faizi, som er talsmann for guvernøren i Herat-provinsen.

Politisjefen i Farah-distriktet, Mohibullah Mohib, bekrefter opplysningene og sier at mange av de sårede er fraktet til sykehus i Herat og til byen Farah.

Alle om bord i bussen var sivile, og de fleste av de drepte og sårede er kvinner og barn.

Ingen har foreløpig påtatt seg ansvaret for angrepet, men Mohib la skylden på Taliban, som er aktiv i regionen og har brukt veibomber mot offentlige tjenestemenn og sikkerhetsstyrkene tidligere.

Angrepet fant sted dagen etter at FN opplyste at antall sivile som blir drept og såret i Afghanistan, fortsatt er sjokkerende høyt, trass i pågående forhandlinger, og trass i at antallet er rundt 30 prosent lavere enn året før.

