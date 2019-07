Ingen framgang i handelssamtalene mellom Kina og USA

utenriks

Forventningene var lave da USA og Kina onsdag gjorde et nytt forsøk på å løse handelskonflikten etter å ha inngått en såkalt «våpenhvile» i juni.

Møtet i Beijing varte kun i fire timer, deltakerne stilte på en fotoseanse litt tidligere enn ventet, og USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer og handelsminister Steven Mnuchin dro av gårde til flyplassen uten å snakke med pressen.

Like etter at de to innledet en arbeidsmiddag med kinesiske tjenestemenn tirsdag kveld, var det Trump som sikret seg oppmerksomheten.

– Teamet mitt forhandler med dem nå, men til slutt endrer de alltid avtalen til sin egen fordel, skrev Trump og hevdet at Kina hadde gått med på å kjøpe jordbruksprodukter fra USA, men uten å følge opp.

Trump har også tidligere anklaget Kina for å gå tilbake på løfter, og selv om forventningene til samtalene var lave, ble de enda lavere etter at Trump nok en gang la skylden for den manglende framgangen på Kina.

Intet hastverk

Verken Kina eller USA ser nå ut til å ha noe hastverk med å løse den ett år lange konflikten. En av grunnene antas å være at de amerikanske tiltakene ikke rammer kinesisk økonomi så hardt som ventet. Konflikten har blant annet ført til økt toll på eksportvarer og sterke restriksjoner på den kinesiske mobilgiganten Huawei i det amerikanske markedet, men Huawei kunne nylig likevel legge fram et svært godt resultat.

Kina ser dessuten ut til å ha fått enda viktigere saker i fanget. Samtidig med samtalene i Shanghai satt kinesiske ledere i et møte i feriebyen Beidaihe for å få på plass politiske prioriteringer for resten av året. Der sto både krisen i Hongkong og presidentvalget i Taiwan i januar på programmet.

Trump i valgmodus

USAs president Donald Trump ser på sin side ut til å være mest opptatt av å komme i gang med valgkampen før neste års presidentvalg. Han kan ha mer å tjene på å opprettholde konflikten enn å inngå kompromisser med Kina. Han har også anklaget kineserne for å tvære ut forhandlingene i håp om at det kommer en ny og langt mer ettergivende president etter ham.

Et annet tegn på at Kina ikke prioriterer samtalene er ifølge South China Morning Post den lavmælte velkomsten som ble gitt Lighthizer og Mnuchin i et land der utenlandske politikere gjerne blir gjort stor stas på.

Verken USA eller Kina hadde noe særlig å legge på bordet, ifølge South China Morning Post.

«Bare snakk, ingen substans», konstaterer Hongkong-avisen.

Det var første gang på to måneder at forhandlerne møttes ansikt til ansikt. Ifølge nyhetsbyrået Xinhua skal de møtes igjen i september. Det kinesiske nyhetsbyrået kaller samtalene for «konstruktive».

