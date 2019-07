Kina hevder de har latt uigurer forlate «omskoleringsleirer»

utenriks

Etter å ha sluppet ut, skal de ha fått arbeidskontrakter med lokale selskaper, ifølge myndighetene. Påstandene blir umiddelbart bestridt av uigurer og kasakhere som sier slektningene deres fortsatt er savnet.

– De fleste av avgangselevene fra de faglige treningssentrene er blitt reintegrert i samfunnet. Mer enn 90 prosent av dem har funnet tilfredsstillende jobber med god inntekt, sa Xinjiang-guvernør Shohrat Zakir, som selv er uigur, under en pressekonferanse i Beijing tirsdag.

– En million mennesker i leirene

Menneskerettsorganisasjonen Amnesty International anslår at oppimot en million muslimer er blitt holdt fanget i leirene i Xinjiang.

Her er det angivelig blitt drevet tvungen kulturell assimilering av regionens uigurer, kasakhere og andre muslimske etniske grupper. Kinesiske myndigheter fører offisielt en politikk for å oppnå «etnisk helhet», og de kaller leirene for faglige treningssentre.

Dilxat Raxit, som er talsmann for verdens uigur-kongress, mener Zakir er en «politisk mikrofon» som brukes av Beijing for å spre løgner.

– Shohrat Zakirs uttalelser strider fullstendig med virkeligheten, der uigurer systematisk blir forfulgt i Kina, sier han.

Omfattende overvåking

Det bor 12 millioner muslimer i Xinjiang, og minoritetene i provinsen hevder de blir forfulgt av hankineserne, som er den dominerende etniske gruppen i Kina.

Det er omfattende kameraovervåking i regionen, og kontrollposter der politiet stanser uigurer for ID-testing.

Tidligere innsatte i leirene har fortalt at de ligner fengsler, og at man som innsatt blir tvunget til å forsake sin religion og sverge troskap til det kinesiske kommunistpartiet.

Ifølge Amnesty skal det svært lite til før noen blir sendt til interneringsleirene. For eksempel kan et unormalt skjegg, offentlig bønn eller kontakt med familiemedlemmer utenfor Kina være nok. De som sendes til leirene, får ikke sakene sine prøvd i rettsvesenet og får ikke juridisk bistand, ifølge Amnesty.

Tyrkia på besøk

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu sier de har godtatt en invitasjon fra Kina om å besøke området, og sier de vil sende ti tjenestemenn «som skal se situasjonen med egne øyne».

Tyrkia har tidligere uttrykt bekymring rundt hva som foregår i leirene. Blant annet ba de i februar Kina om å stoppe med «tortur og politisk hjernevasking i fengsler og konsentrasjonsleirer» mot mer enn «1 million uiguriske tyrkere».

Kina kalte uttalelsene til Tyrkia som «ekstremt gale og uansvarlige».

Samtidig som Tyrkia kritiserer Kina for leirene, jobber Tyrkia med å styrke sine handelsforbindelser med Kina.

Etter at det internasjonale samfunnet begynte å fordømme leirene har Kina begynt med organiserte turer til Xinjiang-området for journalister og utenlandske tjenestemenn.

(©NTB)