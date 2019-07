utenriks

Rakettene ble skutt opp fra Hodo-halvøya i Sør-Hamgyong-provinsen, melder nyhetsbyrået Yonhap, som viser til opplysninger fra den sørkoreanske forsvarsledelsen.

Forsvarsledelsen sier at de følger med på situasjonen.

Oppskytingen skjer bare seks dager etter at Nord-Korea testet to raketter fra samme område. Dagen etter oppskytingen uttalte Nord-Korea at testene ble utført som en advarsel til Sør-Korea, som har planer om en ny militærøvelse sammen med USA.

(©NTB)