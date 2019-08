A$AP Rockys forsvarer presset fornærmet 19-åring

utenriks

Forsvareren Slobodan Jovicic så ut til å være på jakt etter motsigelser og hull i 19-åringens forklaring. Blant spørsmålene Jovicic ville ha svar på, var hvorfor 19-åringen spurte nettopp A$AP Rocky og følget hans om hvor kameraten hans hadde blitt av.

19-åringen har tidligere forklart at han ikke visste at han hadde å gjøre med en verdensberømt musikkstjerne.

Forsvareren ville også vite hvorfor 19-åringen tidligere har sagt at hodetelefonene ble ødelagt av livvakten, mens han i retten har forklart at han selv kastet hodetelefonene mot livvakten.

Målet med forhøret så ut til å være å så tvil om 19-åringens forklaring om hva som skjedde før voldsepisoden.

Jovicic avsluttet forhøret med å kalle den fornærmedes oppførsel for «uvanlig», hvorpå 19-åringen svarte:

– Jeg oppførte meg ikke uvanlig. Det var kanskje de som oppførte seg uvanlig da de slo meg.

Torsdag er dag to av de tre som er satt av til saken i Stockholm tingsrätt. Rettssaken skal etter planen avsluttes fredag, men tidsplanen har sprukket både tirsdag og torsdag.

– Selvforsvar

A$AP Rocky, hvis egentlige navn er Rakim Mayers, og de to medtiltalte mener de handlet i selvforsvar fordi de følte seg truet av 19-åringen og hans venn. Rapperen har ifølge sin forsvarer erkjent at han la 19-åringen i bakken, tråkket på armen hans og slo eller dyttet skulderen hans. Men han avviser påstanden om at 19-åringen ble slått med en flaske.

Da saken startet tirsdag, forklarte den fornærmede at rapperens livvakt løftet ham opp etter halsen, at han følte seg dårlig behandlet, og at han derfor fulgte etter amerikanerne for å få svar på hvorfor de behandlet ham slik.

Blant vitnene som skal spørres ut, er livvakten, den fornærmedes venn og to kvinner som var vitner til hendelsen. De tre tiltalte skal dessuten spørres ut av både aktoratet og sine egne forsvarere.

Mayers mor var til stede i retten også torsdag, og interessen for saken er fortsatt stor. Plassene som er reservert for publikum, ble fort revet bort.

Også USAs spesialutsending for gisselsaker Robert O'Brien er på plass.

Trump og Löfven

Trump er blant dem som har engasjert seg i saken. Nylig ringte han statsminister Stefan Löfven for å få Mayers løslatt. Han har også fyrt løs mot Sverige og Löfven i flere Twitter-meldinger, mens Löfven har fastholdt at det svenske rettsvesenet er uavhengig og at han ikke kan gripe inn.

Mayers og de to andre tiltalte risikerer opp til to års fengsel om de blir funnet skyldige i å ha påført 19-åringen kroppsskade utenfor en hamburgerrestaurant i Stockholm 30. juni. Eksperter mener imidlertid at det er mer sannsynlig at amerikaneren får en betinget dom.

Mayers var i Sverige i forbindelse med sin Europa-turné, men etter å ha blitt varetektsfengslet i begynnelsen av juli har han måttet avlyse en rekke konserter, deriblant i Norge.

