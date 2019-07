USA innfører sanksjoner mot Irans utenriksminister

utenriks

– Mohammad Javad Zarif implementerer den hensynsløse agendaen til Irans øverste leder og er regimets hovedtalsperson over hele verden. USA sender en tydelig beskjed til regimet i Iran at deres oppførsel er totalt uakseptabel, sier USAs handelsminister Steven Mnuchin i en uttalelse.

Sanksjonene fryser eventuelle eiendeler utenriksministeren har i USA eller territorier de styrer over.

Zarif sier i en uttalelse at sanksjonene ikke kommer til å få en praktisk betydning for ham.

– USAs begrunnelse for å utpeke meg er at jeg er Irans hovedtalsperson rundt om i verden, skriver han i en tweet og fortsetter:

– Gjør sannheten virkelig så vondt? Sanksjonene har ingen betydning for meg eller min familie, da jeg ikke har eiendommer eller interesser utenfor Iran. Takk for at dere betrakter meg som en så stor trussel mot deres agenda.

Sanksjonene kommer mens situasjonen er spent mellom landene etter at USA trakk seg ut av atomavtalen med Iran.

Det er sjeldent USA innfører sanksjoner mot en toppdiplomat til en annen nasjon. Avgjørelsen om å innføre sanksjonene kommer om lag en måned etter at USA innførte sanksjoner mot Irans øverste leder Ali Khamenei.

