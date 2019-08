Minst 20 soldater skal være drept i al-Qaida-angrep i Jemen

utenriks

Menn væpnet med maskingevær og rakettdrevne granater stormet en militærbase i byen Mahfad i Abyan-provinsen. De var i basen i flere timer før militære forsterkninger ankom, og soldatene ble drept i sammenstøt med jihadistene, ifølge kildene.

Fredagens angrep skjer mindre enn ett døgn etter at minst 60 personer ble drept og mange såret i to angrep mot en militærleir og en politistasjon i havnebyen Aden.

Houthi-bevegelsen uttalte at den sto bak et rakettangrep mot en militærparade i Aden torsdag. Samme dag kjørte flere selvmordsbombere inn i en politistasjon på en annen kant av byen, men dette angrepet er det foreløpig ingen som har tatt ansvar for.

Tidligere har både IS og al-Qaidas fløy i Jemen utnyttet kaoset som har oppstått som følge av krigen mellom houthiene og den saudistøttede regjeringen.

