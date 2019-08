utenriks

Det er uklart om alle de 18 er skutt. Det er TV-kanalen KTSM 9 News som melder om antallet skadde. Skytingen skjedde i eller ved en Walmart-forretning på Cielo Vista Mall i grensebyen, og politiet ber i en serie Twitter-meldinger publikum om å holde seg unna området.

Et vitne sier til CBS News at han var på vei inn i butikken da han hørte minst ti skudd og så minst to personer med våpen.

Politiet melder like før klokken 20 norsk tid at situasjonen fortsatt er uavklart.

(©NTB)