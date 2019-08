Demonstranter i Hongkong bygger barrikader – politiet advarer

utenriks

Demonstrantene brydde seg ikke om politiets advarsler om å holde seg innenfor områdene der det er gitt tillatelse til å demonstrere.

Lørdag kveld lokal tid hadde de strømmet forbi stedet der protesten skulle ha blitt avsluttet, bygget barrikader og sperret en viktig tunnel, noe som førte til omfattende trafikkaos.

Hundrevis av maskerte demonstranter bygde barrikader rundt flere veier i Tsim Sha Tsui, et populært forretnings- og turistområde ved havnen. Det ble også meldt at demonstranter fjernet et kinesisk flagg og kastet det i vannet ved Victoria Harbour.

I en uttalelse oppfordrer politiet demonstrantene til å avbryte ulovlighetene, og de har også bedt publikum holde seg unna de aktuelle områdene.

Vil ikke gi seg

Masseprotestene har vart siden begynnelsen av juni. Den siste tiden har myndighetene inntatt en hardere holdning til uroen, blant annet ved å sikte over 40 personer for opptøyer, et lovbrudd som har en strafferamme på ti år.

Men demonstrantene, hvorav mange er unge studenter, viser ingen tegn til å gi seg.

Tidligere lørdag marsjerte titusener gjennom den tett befolkede bydelen Mong Kok, der det tidligere har vært sammenstøt med politiet.

Butikkeiere hadde satt opp skodder foran vinduene for å beskytte dem mot eventuelt hærverk. En svartkledd demonstrant dirigerte trafikken for en rekke drosjer som forsøkte å komme seg gjennom folkemengden.

Deltakerne ropte slagord og oppfordret folk til å delta i storstreiken som er varslet mandag.

Vil lamme byen

Streiken er ventet å ramme alt fra skoler, busser og offentlige kontorer. En rekke organisasjoner og fagforbund har sagt at de vil delta. Det skal også holdes protestmøter på sju ulike steder.

Også søndag er det planlagt demonstrasjoner, én i Hongkong og én i Tseung Kwan O-distriktet.

Politiet har på forhånd meldt at de vil gjennomføre såkalte klareringsoperasjoner hvis vilkårene for demonstrasjonene blir brutt.

Den siste tiden har lignende protester endt med sammenstøt mellom politi og demonstranter fordi protestene ikke er avsluttet innen avtalt tid. Flere protester har også utartet i hærverk mot offentlige bygninger og kasting av murstein.

Sommeren har vært preget av store demonstrasjoner hver eneste helg i det delvis selvstyrte kinesiske territoriet. Det begynte som en protest mot et nytt lovforslag som ville åpnet for at Hongkong-innbyggere kunne utleveres til fastlands-Kina. Selv om loven inntil videre er skrinlagt, har demonstrasjonene fortsatt mot Hongkongs leder Carrie Lam og det de mener er en for sterk tilnærming til myndighetene i Beijing.

