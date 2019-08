Beto O'Rourke anklager Trump for rasisme etter El Paso-skytingen

utenriks

I et intervju med CNN kaller han presidenten for rasist og sier at hans uttalelser kan kobles til masseskytingen i hans egen hjemby, som ligger like ved grensen til Mexico.

– Vi har hatt en økning i hatkriminalitet i alle de tre årene med en administrasjon hvor vi har hatt en president som har kalt mexicanere for voldtektsmenn og kriminelle, selv om kriminalitetsraten blant mexicanske innvandrere er langt lavere enn for dem som er født i dette landet, sier O'Rourke.

– Han er en rasist og han nører oppunder rasisme i dette landet. Det er ikke slik at det støter våre følelser, det fører til en grunnleggende endring av dette landets karakter, og det fører til vold, sier han videre etter å ha møtt ofre for masseskytingen og helsepersonell ved et sykehus i El Paso.

O'Rourke drev valgkamp i Las Vegas da meldingen om skytingen kom lørdag. Etter å ha ringt hjem, avbrøt han turen og reiste hjem.

Trump har kalt masseskytingen, som krevde 20 liv, for en feig handling.

Han har også sagt at det ikke finnes noen unnskyldning for å drepe uskyldige mennesker.

En 21-åring er pågrepet, mistenkt for skytingen. Politiet etterforsker om han står bak et innvandringsfiendtlig manifest som ble lagt ut på nettet like før skytingen startet.

(©NTB)