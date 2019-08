Mann pågrepet for fire drap, flere angrep og ran i California

utenriks

Mannen fra Garden Grove var på vei ut av en 7-Eleven da han ble pågrepet. Han overga en kniv og et skytevåpen.

Våpnene hadde han tatt fra en sikkerhetsvakt, for øvrig et av drapsofrene, før han i løpet av to timer onsdag ettermiddag utførte en rekke kriminelle handlinger, opplyser politiet.

Ifølge politiet virker volden tilfeldig, ofrene og stedene vilkårlig utvalgt, med ingen andre kjente motiver så langt enn «ran, hat og drap», opplyser politioffiser Carl Whitney ved politiet i Garden Grove på en pressekonferanse.

– Vi vet at denne mannen var full av sinne og at han påførte mange mennesker skade i kveld, sier Whitney.

