Sri Lankas tidligere forsvarssjef stiller i presidentvalget

Rajapakse var forsvarssjef mens broren Mahinda Rajapaksa var president i et tiår inntil 2015. Han stiller for det nystiftede partiet SLPP.

Rajapakse var sjef for landets væpnede styrker da det tamilske opprøret ble knust i en brutal offensiv i 2009, og en 37 år lang borgerkrig dermed ble avsluttet.

De militære er i ettertid anklaget for grove brudd på menneskerettighetene under offensiven, inkludert drap på 40.000 sivile tamiler.

Rajapakse er for tiden på frifot mot kausjon mens han venter på å bli stilt for retten for å ha brukt millioner av rupier fra statskassen for å bygge et monument til minne om sine foreldre.

Han er også etterlyst i USA for korrupsjon og for angivelig å ha stått bak drapet på en framtredende redaktør på Sri Lanka i 2009. Han hadde dobbelt statsborgerskap, men har sagt fra seg sitt amerikanske for å kunne stille til valg på Sri Lanka.

