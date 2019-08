Antatt Houthi-topp drept i kamper i Jemen

utenriks

– Ibrahim Badr al-Din al-Houthi er blitt myrdet av forræderske hender tilknyttet den amerikanske, israelske og saudiarabiske aggresjonen, sier Houthi-opprørernes innenriksdepartement i en uttalelse.

Det er antatt at Ibrahim Badr al-Din al-Houthi var broren til opprørsgruppens øverste leder Abdel-Malik al-Houthi, og at han var en viktig strateg for opprørernes militæroperasjoner i områdene som grenser til Saudi-Arabia.

Opprørerne har ikke opplyst hvor eller hvordan han ble drept, men den saudieide kringkasteren Al Arabiya opplyser at han ble drept sammen med åtte livvakter i den opprørskontrollerte hovedstaden Sana for tre dager siden.

