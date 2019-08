Demonstranter har startet protesten på flyplassen i Hongkong

utenriks

– Ingen opprørere, bare tyranni, ropte demonstrantene på flyplassen i Hongkong da de fredag ettermiddag lokal tid rullet i gang demonstrasjonen de har planlagt skal pågå i tre dager.

Aktivisten har satt seg i flyplassens avgangshall og viser fram plakater på engelsk og kinesisk som fordømmer politivold.

– Redd Hongkong fra tyranni og politivold, heter det på en av plakatene.

Det har vært protester nærmest daglig i Hongkong mot myndighetene og innblanding fra Beijing siden begynnelsen av juni.

Begrenset tilgang

Ifølge Reuters vil flyplassmyndighetene kun la personer med reisedokumenter få komme inn på flyplassen de neste tre dagene, i et forsøk på å begrense tilstrømming av demonstranter.

Etter de siste dagenes reiseråd til folk som skal til Hongkong, har det kommet en epost fra en ikke navngitt talsperson for myndighetene i Hongkong, der det forsikres at regjeringen og reiselivsnæringen gjør sitt for å minimere komplikasjonene for besøkende til byen.

Utfordringer

Det legges ikke skjul på at det har vært utfordringer med veisperringer og konfrontasjoner mellom politi og demonstranter i Hongkong, men ifølge eposten har det kun påført begrensede områder ulemper.

Torsdag opplyste myndighetene at det i juli ankom 26 prosent færre turister til Hongkong sammenlignet med juli i fjor, og den negative tendensen fortsetter i august.

Handelsminister Edward Yau Tang-wah sier 22 land og regioner, inkludert USA har utstedt reiseråd og advarsler om Hongkong i det siste.

