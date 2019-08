USA-utsending Khalilzad mener Norge kan bidra til fred i Afghanistan

utenriks

Utenriksdepartementet ønsker ikke å kommentere Khalizads besøk, men den amerikanske spesialutsendingen betegner selv torsdagens møte med Søreide som produktivt.

– Norge er ledende globalt når det gjelder å legge til rette for forhandlinger og kan bistå Afghanistan med å oppnå fred, tvitrer Khalizad.

Han opplyser videre at han orienterte Søreide om Taliban-samtalene, som de siste månedene har funnet sted i Doha i Qatar.

– Jeg setter pris på at Norge er villige til å bistå, skriver Khalizad, som selv er født i Afghanistan.

Ingen kommentar

For noen uker siden hevdet ikke navngitte diplomatkilder at det ville bli innledet direkte samtaler mellom representanter for Taliban og Afghanistans regjering i Oslo 7. august, men dette ble avvist av talsmenn for opprørerne.

Nyhetsbyrået AP gjentok fredag kveld at Norge blir tilrettelegger for slike samtaler, men uten å oppgi kilde. Utenriksdepartementet ønsker ikke å kommentere Norges eventuelle rolle.

– Vi verken bekrefter eller avkrefter norsk engasjement i dialoginitiativ eller fredsprosesser, sier pressevakt Ane Haavardsdatter Lunde i Utenriksdepartementet til NTB.

Løpegutter

Taliban har til nå nektet å forhandle direkte med president Ashraf Ghani og regjeringen i Kabul, som de omtaler som løpegutter for USA.

Tirsdag opplyste imidlertid en høytstående Taliban-kilde at det var oppnådd enighet med USA om vilkårene for tilbaketrekning av utenlandske styrker fra Afghanistan.

Zalmay Khalilzad har ikke bekreftet dette, men skrev på Twitter at det ble gjort «fortreffelig framgang» under den siste samtalerunden med Taliban.

