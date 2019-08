Jeffrey Epstein funnet død i fengselet

utenriks

Ifølge New York Times ble den 66 år gamle forretningsmannen funnet død i cellen i varetektsfengselet på Manhattan i New York lørdag morgen etter å ha hengt seg. ABC News viser til tjenestemenn som sine kilder.

Epstein var under særlig overvåking etter et tidligere selvmordsforsøk. Så sent som i juli ble han funnet i cellen med merker på nakken etter angivelig å ha forsøkt å ta sitt liv.

Epstein, som har vært nær venn med både president Donald Trump og tidligere president Bill Clinton, har avvist anklagene om menneskehandel og overgrep, som i teorien kunne gitt ham 45 års fengsel.

Han ble pågrepet 6. juli, og påtalemyndigheten i New York tok ut siktelse mot ham. På grunn av fluktfare fikk ble han ikke løslatt mot kausjon.

