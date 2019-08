Norsk skip har plukket opp enda flere mennesker i Middelhavet

utenriks

Flesteparten av de over 80 menneskene som ble tatt om bord lørdag, er menn og ungdommer fra Sudan, får nyhetsbyrået AFP opplyst av Leger Uten Grenser (MSF).

Den hvite gummibåten de befant seg i, ble oppdaget etter at Ocean Viking så et fly som fløy fram og tilbake over den, ifølge MSFs middelhavsansvarlige, Jay Berger.

Ocean Viking seilte da til stedet og plukket opp dem som var om bord. Berger sier at flyet aldri varslet Ocean Viking.

MSF driver det norske lasteskipet i fellesskap med den franske organisasjonen SOS Mediterranee.

170 til sammen

Fredag hentet besetningen opp 85 mennesker fra en gummibåt, blant dem 25 barnunder 18 år. Ifølge MSF var gummibåten i havsnød da de fant den utenfor kysten av Libya.

Dermed er det rundt 170 migranter og flyktninger om bord i båten.

Italias innenriksminister Matteo Salvini krever at Norge tar ansvar for personer som Ocean Viking plukker opp i Middelhavet. Han viser også til at det etter innføring av en ny lov nå er lovstridig for privatdrevne redningsfartøy å anløpe italienske havner.

Norge vil ikke ta imot

Norges justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) uttalte fredag, da nyheten om de 85 personene var kommet, at det er helt uaktuelt for Norge å ta imot mennesker som reddes i Middelhavet.

– Migrantene må nå transporteres tilbake til Afrika, enten til Tunisia eller Libya. De bør ikke sendes til Europa for da blir denne aksjonen en forlengelse av flyktningruten istedenfor at det blir en redningsaksjon, sier han.

– Vi ser at på disse båtene befinner det seg ofte personer fra Pakistan, Bangladesh, Egypt og Tunisia, og de har ikke noe i Europa å gjøre. Det er ikke de som skal få asyl, sier Kallmyr.

(©NTB)