Salvinis håp om nyvalg bremses

Salvinis ytre høyreparti Lega la fredag fram et mistillitsforslag mot regjeringen, som de håper skal utløse nyvalg allerede i oktober. Siden Lega ligger høyt på meningsmålingene, håper et valg skal resultere i at Salvini blir ny statsminister.

Men planen har møtt økende skepsis fra andre partier som Lega trenger for å få flertall for mistillitsforslaget, skriver Reuters.

Tidligere leder for Det demokratiske partiet, Matteo Renzi, mener det ville være galskap å gå til nyvalg akkurat når regjeringen skal starte arbeidet med nytt statsbudsjett, og lederen for Femstjernersbevegelsen, Luigi Di Maio, kaller en regjeringskrise nå «dumt og farlig».

Selv om Femstjernersbevegelsen og Det demokratiske parti står langt fra hverandre politisk, står de ifølge flere kommentatorer nærmere hverandre når det gjelder å legge kjelker i veien for Salvinis plan, siden han trolig ville vinne et nyvalg nå og dermed trekke Italia betydelig til høyre.

Salvini er i dag innenriksminister og visestatsminister sammen med Di Maio i en koalisjonsregjering med Femstjernersbevegelsen, som den siste tiden har knaket i sammenføyningene, blant annet når det gjelder en strid om en jernbane fra Torino til Lyon.

