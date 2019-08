Separatister i Aden inngår våpenhvile

utenriks

Natt til søndag kom meldingen via nyhetsbyrået Reuters om at separatistene skal ha gått med på et krav fra den saudiledede koalisjonen om våpenhvile.

Våpenhvilen i Aden skal tre i kraft med umiddelbar virkning, ifølge en kunngjøring.

–Talsmannen for det sørlige overgangsrådet (STC) bekrefter at de slutter seg til våpenhvilen som ble bedt om av ledelsen til den saudiledede koalisjonen, heter det i uttalelsen.

Dette skjer etter at separatistene etter alt å dømme tok presidentpalasset i Aden.

Tok palasset

– Vi tok Maashiq-palasset fra presidentgarden uten kamp, sa en talsmann for separatistmilitsen Sikkerhetsbeltet lørdag.

Et øyenvitne bekreftet at presidentgarden hadde gitt fra seg kontrollen over palasset.

Tidligere på dagen tok separatistene over kontrollen over to militærlagre i Aden etter harde kamper natt til lørdag gjennom, der minst åtte mennesker ble drept.

Tøffe kamper

Over 70 mennesker, blant dem mange sivile, er drept siden militsens offensiv startet for fire dager siden.

Jemens internasjonalt anerkjente regjering under president Abed Rabbo Mansour Hadi har sitt hovedkvarter i Aden på sørkysten etter at houthi-opprørerne erobret Sana i 2014 og utløste en borgerkrig.

Hadi støttes av en koalisjon under ledelse av Saudi-Arabia, mens houthiene støttes av Iran.

