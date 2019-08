Branner på Kypros truer bebodde områder

utenriks

Brannen oppsto om lag 15 kilometer nordvest for Limassol mandag. Området er et populært reisemål for turister, opplyser brannvesenet i området, som beskrev situasjonen som vanskelig.

Flammene truet landsbyene Pachna, Kissoua og Vouni hvor flere måtte evakueres. Politiet stengte også flere av hovedveiene i området som følge av tett røyk. Da mørket la seg måtte brannfly- og helikoptre som deltok i slokkingsarbeidet, settes på bakken.

Det har vært svært varmt, med temperaturer opp mot 40 grader på Kypros de siste dagene. Samtidig har sterk vind bidratt til å spre flammene.

(©NTB)