Hongkongs politiske leder advarer voldelige demonstranter

utenriks

Etter nok en helg preget av store demonstrasjoner mot den kinesisk-vennlige ledelsen i Hongkong, gikk Carrie Lam ut med en klar advarsel til byens befolkning tirsdag morgen.

– Vold, uavhengig om det bruk av vold eller å akseptere vold, vil skyve Hongkong på en kurs det ikke finnes noen vei vekk fra og vil dytte Hongkong ut i en veldig bekymringsfull og farlig situasjon, sa Lam på en pressekonferanse.

Flyplass åpnet

Tirsdag morgen kunne Hongkongs flyplass igjen åpnes etter at minst 5.000 demonstranter hadde blokkert terminalbygget med en sitt-ned-aksjon gjennom helgen. Selv om trafikken igjen kunne starte, var over 200 avganger innstilt på den travle flyplassen tirsdag.

Demonstrantene krever at byregjeringen med Lam i spissen må gå av etter at det omstridte lovforslaget om å utlevere straffedømte Hongkong-innbyggere til soning i Kina likevel ikke ble forkastet, men bare lagt på is. Demonstrasjonene har vært tiltakende voldelige ettersom politiet har slått ned på aksjonistene som da har svart med å kaste stein, egg og brennende gjenstander.

Krever gransking

Demonstrantene har beskyldt politiet for misbruk av makt og krever en uavhengig gransking. Lam sier på den andre siden at det ikke vil være aktuelt med noen dialog med demonstrantene før alle tilløp til vold er stanset. Under tirsdagens pressekonferanse forsvarte hun politiets handlinger ved å vise til at de måtte ta vanskelige beslutninger på stedet, og at tjenestepersonene holdt seg til et så lavt nivå av fysisk maktbruk som mulig, men at det var nødvendig.

– Jeg, som øverste leder, er ansvarlig for å gjenopprette Hongkongs økonomi og hjelpe Hongkong videre, sa Lam, som ikke gikk nærmere inn på hvordan en forsoning med demonstrantene kunne skje.

