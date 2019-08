Greta Thunberg på vei til New York med seilbåt

utenriks

– Jeg føler meg litt sjøsyk, og det kommer ikke til å bli komfortabelt. Men det kan jeg leve med, sa hun til avisa The Guardian før båten satte kursen vestover.

Det unge aktivistikonet skal delta på et klimatoppmøte i forbindelse med FNs hovedforsamling i New York, men droppet å fly dit av miljøhensyn.

Hun ble dermed invitert til å få plass på 60 fot lange Malizia II, en høyteknologisk konkurranseseilbåt, som er utstyrt med solpaneler og turbiner under vann for å skaffe energi.

Klimaaktivistens far Svante Thunberg og filmskaperen Nathan Grossman er også med på turen over Atlanterhavet, i tillegg til Pierre Casiraghi, sønnen til Monacos prinsesse Caroline, som er en av båtens to kapteiner.

(©NTB)