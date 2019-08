Kinesisk avis: Hongkong-protestene er en fargerevolusjon

utenriks

De langvarige demonstrasjonene er en «fargerevolusjon», heter det i en lederartikkel i avisa, som utgis av den kinesiske staten.

– Den kinesiske regjeringen kommer aldri til å tillate at ekstrem opposisjon og Vesten drar Hongkong inn i den antikinesiske leiren. Ei heller vil den tillate at byen kastes inn i langvarig kaos eller blir en base for Vestens nedbryting av Kinas politiske system, står det i lederen i den landsdekkende engelskspråklige avisa onsdag.

Global Times beskriver videre demonstrantene som profesjonelt trente bråkmakere. En av Global Times' journalister ble tirsdag angrepet av demonstranter som deretter hindret førstehjelpspersonell i å nå fram til ham på flyplassen i Hongkong, hevder avisa.

Hongkongs Beijing-støttede regjering har bekreftet hendelsen.

(©NTB)