Store mengder mikroplast funnet i snøen i Arktis

Forskerne undersøkte snø som var hentet fra Arktis, blant annet Svalbard, og fra Nord-Tyskland, de tyske og sveitsiske Alpene og nordsjøøya Helgoland.

– Vi ventet å finne mikroplast, men vi er likevel overrasket over de enorme mengdene, sier Melanie Bergmann ved Alfred-Wegener-instituttet i Tyskland.

Forskningen deres viser at mikroplast suges opp i atmosfæren på samme måte som støv, pollen og eksospartikler og transporteres over lange avstander til de fjerneste regioner på kloden.

Bergmann sier at de fant den høyeste konsentrasjonen av mikroplast i snøen i de bayerske Alpene, der en prøve viste 150.000 partikler per liter. Selv om konsentrasjonen var lavere i Arktis, viste en prøve fra Grønland en konsentrasjon på 14.000 partikler per liter.

