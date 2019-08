Børsras for General Electric etter påstander om svindel

utenriks

Selskapet avviser påstandene fra Harry Markopolos. Revisoreksperten hevder at GEs kontantbeholdning er langt dårligere enn hva det har oppgitt. Det beskyldes også for å ha unnlatt å føre opp milliarder av dollar i tap på sin olje- og gassvirksomhet.

Ifølge Markopolos er selskapet på vei til å gå konkurs etter å ha drevet med regnskapssvindel i mange år.

GE kaller anklagene for falske og villedende og framholder at regnskapene er i sin skjønneste orden, ifølge Wall Street Journal.

– GE vil alltid ta påstander om uredelige finansforhold på alvor, men dette er ren og skjær markedsmanipulering, sier GEs toppsjef Lawrence Culp.

Markopolos jobber for et ikke navngitt hedgefond, som skal ha interesse i at GE-aksjen faller.

En viktig årsak til at saken får stor oppmerksomhet, er at Markopolos advarte myndighetene om svindel i investeringsselskapet Bernard Madoff flere år før selskapet gikk konkurs.

Til tross for at GE falt stort, gikk flere av indeksene på Wall Street i pluss. Mens industriindeksen Dow Jones steg med 0,4 prosent, økte S&P 500 med 0,3 prosent. Nasdaq gikk imidlertid ned med 0,1 prosent.

Tidligere på dagen svingte børsene mellom pluss og minus. I begynnelsen hentet kursene seg inn igjen etter raset dagen før, noe som blant annet skyldtes gode tall fra USAs handelsdepartement.

