Israel nekter to muslimske kongresspolitikere innreise etter Trump-utspill

De to demokratene Ilhan Omar og Rashida Tlaib ble begge valgt inn i Representantenes hus i fjor. De har tidligere vært gjenstand for den amerikanske presidentens vrede på Twitter, og torsdag la Trump ut et nytt innlegg der de to blir kalt «en skam».

– Det vil vise stor svakhet hvis Israel lar representanten Omar og representanten Tlaib komme på besøk. De hater Israel & alle jødiske mennesker & det er ingenting som kan bli sagt eller gjort for å endre meningene deres. Minnesota og Michigan vil få det tøft med å få dem gjenvalgt. De er en skam! skriver Trump.

Israel har tidligere signalisert at Omar og Tlaib vil få innreisetillatelse, men torsdag ga viseutenriksminister Tzipi Hotovely beskjed om at de ikke får komme på besøk.

– Vi vil ikke gi innreisetillatelse til dem som avviser vår eksistensberettigelse i verden, sier Hotovely til israelsk rikskringkasting.

Kritiske til okkupasjonen

De to amerikanske politikerne hadde planlagt å besøke både Vestbredden og Øst-Jerusalem, begge områder som er okkupert av Israel i strid med folkeretten. De var ventet å ankomme Tel Aviv søndag.

Både Omar og Tlaib er uttalte kritikere av Israels okkupasjon og politikk overfor palestinerne. De har også uttrykt støtte til boikott-bevegelsen BDS, som går inn for boikott av israelske varer og selskaper i protest mot okkupasjonen av palestinske områder.

De to demokratene har sterkt avvist anklager om antisemittisme.

– Reis hjem!

Trump har den siste tiden gått hardt ut mot kvinnelige demokrater med minoritetsbakgrunn. I et Twitter-innlegg som etter alt å dømme var rettet mot Omar og Tlaib og to andre kvinnelige kongressmedlemmer, ba han dem reise tilbake til de «ødelagte og kriminalitetsinfiserte stedene de kom fra». Innlegget er av demokrater stemplet som rasistisk.

Både Omar og Tlaib er amerikanske statsborgere. Tlaib er født i USA av palestinske foreldre fra Vestbredden, mens Omar kom til USA som flyktning fra Somalia da hun var liten.

Enkelte har anklaget Omar for antisemittiske synspunkter som følge av at hun har hevdet at penger fra den israelske lobbyen påvirker Kongressens politikk.

