Protestleder i Hongkong løslatt fra fengsel

I april i år ble Tai dømt til 16 måneders fengsel for hans rolle i de såkalte paraplyprotestene i 2014. Han ble løslatt mot over 12.000 dollar i kausjon, og han får utreiseforbud.

Løslatelsen blir sett på som et forsøk på å blidgjøre protestbevegelsen i Hongkong etter at situasjonen har blitt svært spent de siste dagene.

Siden årets protester startet, har flere enn 700 demonstranter blitt pågrepet av politiet. En flere dager lang demonstrasjon på byens flyplass har de siste dagene blant annet rammet flytrafikken. Demonstrasjonen utviklet seg til voldelige sammenstøt mellom politiet og demonstranter.

FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet er bekymret over maktbruken mot demonstranter i Hongkong og har bedt om en uavhengig gransking.

Massedemonstrasjonen i 2014, hvor Tai var sentral, skjedde etter at Kina varslet at bare kandidater godkjent av Beijing får stille til valg og utelukket et demokratisk valg av regjeringssjef i Hongkong.

Kravene fra demonstrantene ble ikke møtt, men protestene er regnet som en viktig del av grunnlaget for demonstrasjonene som nå har herjet Hongkong nærmest daglig siden begynnelsen av juni.

