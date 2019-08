Kinesisk avis: Hongkong blir ikke et nytt Tiananmen

utenriks

De siste dagene har kinesiske myndigheter forberedt seg på å kunne slå ned demonstrasjoner i Hongkong. Bilder av militært utstyr og sikkerhetsstyrker som øver like på utsiden av den delvis selvstyrte byen, er blitt publisert.

– Beijing har ikke besluttet å gripe kraftfullt inn for å stanse opptøyene i Hongkong. Men Beijing har åpenbart denne muligheten, skriver avisen Global Times på lederplass fredag.

Samtidig forsikrer avisen, som kontrolleres av det Kinas regjerende kommunistparti, at håndteringen av Hongkong-protestene ikke vil bli en gjentakelse av «hendelsen» i Beijing 4. juni 1989.

Sjelden nevnt

At statskontrollerte kinesiske medier overhodet nevner protestene på Tiananmen-plassen i Beijing for 30 år siden, er svært uvanlig. Et ukjent antall demokratiforkjempere ble den gang drept da soldater og stridsvogner ble satt inn for å stanse protestene.

Anslagene over antall drepte varierer fra flere hundre til flere tusen.

Global Times beskriver protestene og militæraksjonen den gang som en «politisk hendelse» – og forsikrer at noe lignende ikke vil skje i dag.

– Kina er mye sterkere og mer modent, og evnen til å løse komplekse situasjoner har økt betydelig, skriver avisen.

Tilspisset

Demonstrasjonene i Hongkong begynte som protester mot et lovforslag om utlevering av straffedømte til det kinesiske rettsvesenet. Etter hvert har kravene om større demokratiske rettigheter blitt sterkere.

Torsdag advarte Kinas ambassadør i London, Liu Xiaoming, om at Beijing ikke vil sitte rolig og se på dersom situasjonen i Hongkong forverres.

Tidligere denne uken sammenlignet politiske myndigheter i Beijing demonstrantene i den tidligere britiske kolonien med terrorister. Avisen Global Times hevdet at målet med protestaksjonene var å destabilisere den lokale byregjeringen og «gi byen tilbake til Vesten».

I lederartikkelen fredag hevder Global Times at politikere i USA forsøker å oppildne demonstrantene i Hongkong til å forsøke å starte en revolusjon.

(©NTB)