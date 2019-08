Ytterligere én soldat drept i Kashmir

utenriks

Det opplyser den pakistanske hæren i en pressemelding.

Torsdag opplyste hæren at tre pakistanske soldater ble drept av skudd fra soldater i indiskkontrollerte Kashmir. Ilden ble besvart.

– Fem indiske soldater drept, mange såret, bunkere ødelagt. Sporadiske skuddvekslinger fortsetter, hevdet hæren videre.

En talsmann for den indiske hæren benektet at noen var drept på indisk side. Forsvarsdepartementets talsmann Devender Anand sa at pakistanske soldater avfyrte bombekastergranater over grensa og at den indiske hæren «svarte på passende vis».

Samme dag ble to sivile drept og en tredje såret av indiske soldater i en separat hendelse langs delelinjen i pakistanskkontrollerte Kashmir, ifølge lokalt politi og tjenestemenn i området.

Trefninger har i mange år vært vanlig i det omstridte Kashmir, som har utløst tre kriger mellom de to atommaktene siden selvstendigheten fra Storbritannia i 1947.

De siste skuddvekslingene skjer mens forholdet mellom landene er ytterst spent. Det er også den første siden India opphevet selvstyret i den indiskkontrollerte delen av Kashmir 5. august.

Samtidig er det kjent at FNs sikkerhetsråd skal holde et ytterst sjeldent møte om Kashmir fredag.

(©NTB)