Spania tilbyr seg å ta imot redningsbåten Open Arms

utenriks

Statsminister Pedro Sanchez sa søndag at han har bedt havnen i Algeciras om å forberede seg på å ta imot redningsbåten, som for tiden er i limbo utenfor den italienske øya Lampedusa.

Han viser til at det haster på grunn av situasjonen om bord på båten. Han kaller også italienske myndigheters beslutning om å stenge alle havner for migranter, for «ufattelig».

Fartøyet driftes av den spanske organisasjonen Proactiva Open Arms.

Mindreårige i land

Båten plukket for 17 dager siden opp i alt 147 mennesker utenfor kysten av Libya. 27 mindreårige fikk lørdag gå i land, og tidligere har noen få andre blitt evakuert fra skipet av medisinske grunner.

Spania og fem andre EU-land har sagt seg villig til å ta imot migrantene og flyktningene, som eventuelt vil søke om asyl. En italiensk domstol har dessuten tilsidesatt en ordre fra innenriksminister Matteo Salvini om at båten ikke kan gå inn i italiensk territorialfarvann.

Men flere dager etter at båten ankret opp rett utenfor Lampedusa, nektes de fleste fortsatt å å i land.

– Uutholdelig

Mannskapet har sagt at forholdene om bord er uutholdelige.

Salvini ba søndag båten forlate italiensk farvann og sette kurs mot Spania. Han hevder at båten har ankret opp utenfor Lampedusa ene og alene for å provosere ham og Italia.

Proactiva Open Arms anklager på sin side Salvini for å bruke de 107 gjenværende menneskene om bord til «fremmedfiendtlig og rasistisk propaganda».

Det er ennå ikke klart hvorvidt båten vil dra til Spania, en reise som tar flere dager.

(©NTB)