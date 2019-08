Trump vurderer fortsatt å kjøpe Grønland

utenriks

– Jeg bare sier at presidenten, som har litt peiling på eiendomskjøp, ønsker å ta en kikk på Grønlandskjøpet, sier Larry Kudlow til Fox News søndag.

– Det er en interessant sak, den er under utvikling, vi ser på det, men vi vet ikke, sier Kudlow og påpeker at Grønland ligger i et strategisk område og dessuten er rik på naturressurser, ikke minst mineraler.

Men både Grønlands styresmakter og Danmarks statsminister Mette Fredriksen, som søndag og mandag er på besøk på Grønland, gjør det klart at Grønland ikke er til salgs.

– Grønland er ikke til salgs. Grønland er ikke dansk. Grønland er grønlandsk. Jeg håper at det ikke er noe som er alvorlig ment, sier Fredriksen til den grønlandske avisa Sermitslaq.

Wall Street Journal meldte i forrige uke at Trump, som skal besøke Danmark i september, hadde snakket om å kjøpe Grønland og bedt sine medarbeidere undersøke mulighetene.

Søren Søndergaard fra Enhedslisten mener at Fredriksen må avlyse Trumps besøk i september. Han kaller Trumps utspill en pervers og åpenbar provokasjon.

I forrige århundre var USA inne på tanken å kjøpe Grønland, men den danske regjeringen avviste ideen.

(©NTB)