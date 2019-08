Syria: Tyrkisk militærkolonne på vei mot Khan Sheikhoun

utenriks

– Tyrkiske kjøretøy lastet med ammunisjon er på vei mot Khan Sheikhoun for å bistå terroristene. Dette bekrefter nok en gang hvilken støtte det tyrkiske regimet gir til terroristgrupper, sier en kilde i syrisk UD til det statlige nyhetsbyrået SANA.

– Det tyrkiske regimets fiendtlige handlinger kommer ikke til å påvirke de syriske styrkenes framrykning i Khan Sheikhoun, sier kilden.

Khan Sheikhoun var inntil nylig kontrollert av islamistiske opprørere, som ifølge Syria støttes av Tyrkia.

Ifølge syrisk UD nådde den tyrkiske militærkolonnen mandag morgen Saraqeb, en landsby nord for Khan Sheikhoun.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at syriske og russiske fly har gjennomført angrep for å hindre militærkolonnen i å nå Khan Sheikhoun, noe som ikke er kommentert fra tyrkisk side.

Tyrkia støtter flere opprørsgrupper i det nordlige Syria og har etablert tolv såkalte observasjonsposter i Idlib-provinsen.

Idlib er Syrias siste opprørsbastion og kontrolleres i stor grad av den ytterliggående islamistgruppa Hayat Tahrir al-Sham (HTS), som har nære bånd til al-Qaida.

