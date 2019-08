Nye data: Rekordmange branner i Brasils regnskog

utenriks

Satellittdataene viser at antall branner har økt med 83 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge BBC. Mandag førte røyk fra brannene til at storbyen São Paulo ble mørkelagt i én time. Kraftig vind gjorde at røyken nådde byen selv om den ligger hele 270 mil unna stedet det brant.

Det er ikke uvanlig med skogbranner i Brasil i den tørre årstiden, men det antas at flere også er påsatt for å skaffe beitemarker til kveg.

Ifølge INPE ble det i perioden fra januar til august oppdaget over 72.000 branner i brasilianske Amazonas, noe som er det høyeste antallet siden registreringene begynte i 2013.

Siden torsdag i forrige uke er det registrert over 9.500 branner, melder INPE.

– Dramatisk

Generalsekretær Øyvind Eggen i Regnskogfondet er overbevist om at brannene kan kobles til avskoging.

– Det er klart at den dramatiske økningen i branner skyldes avskoging og annen menneskelig aktivitet, sier Eggen.

Han viser til at hogst og uttynning fører til at mer sollys slipper ned på den tørre bakken, noe som øker brannfaren.

– I framtiden vil vi se en forverring av skogbrannenes omfang dersom den dramatiske økningen i ødeleggelsen av Amazonas fortsetter, sier han.

Fikk sparken

Dataene blir offentliggjort få uker etter at Brasils sterkt høyreorienterte president Jair Bolsonaro sparket INPEs leder, Ricardo Galvao.

Galvao har spilt en nøkkelrolle i det norsk-brasilianske regnskogsamarbeidet ettersom data fra instituttet har dannet grunnlag for utbetalinger av norske penger som skal fungere som en gulrot for vern av regnskog.

I forrige uke besluttet Norge å holde tilbake en utbetaling på 300 millioner kroner fordi det i juli ble registrert en tredobling i avskoging sammenlignet med samme måned i fjor.

– Det Brasil har gjort, viser at de ikke lenger ønsker å stoppe avskogingen, sa klimaminister Ola Elvestuen (V).

Anklaget for overdrivelse

Bolsonaro har tidligere anklaget INPE for overdrivelse og manipulering av data.

Presidentens kritikere mener imidlertid at avskogingen er høyst reell fordi han har oppmuntret bønder og skogeiere til hogst.

Regnskogen i Amazonas regnes som svært viktig for å begrense global oppvarming ettersom den fungerer som en lagringsplass for CO2 slik at utslippene ikke når atmosfæren.

Eggen i Regnskogfondet viser til at Amazonas høyst sannsynlig har et vippepunkt hvor store deler av skogen vil kollapse på grunn av avskoging.

– En kollaps vil gjøre at store deler av skogen forsvinner og området går over til en tørrere tilstand, enten i form av savanner eller i aller verste fall ørkenlignende områder, framholder han.

Enkelte studier tyder på at vippepunktet for regnskogen vil være nådd ved 20–25 prosents avskoging i sørlige og østlige områder av Amazonas. I dag er omtrent 19 prosent av brasiliansk Amazonas avskoget, ifølge Eggen.

(©NTB)