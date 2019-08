USA beredt til å gjenoppta atomsamtalene med Nord-Korea

utenriks

– Vi er forberedt på å gjenoppta samtalene straks vi hører fra vår motpart i Nord-Korea, sier Biegun, som er i Seoul for samtaler med sin sørkoreanske motpart Lee Do-hoon.

Fredag prøveskjøt Nord-Korea to kortdistanseraketter og avlyste samtidig nye samtaler med Sør-Korea.

– Vi har ikke noe mer å snakke om med sørkoreanske myndigheter, og vi har ikke noe ønske om å sette oss sammen med dem igjen, sa en nordkoreansk talsmann.

USAs president Donald Trump opplyste dagen etter at han hadde fått et «virkelig vakkert og svært positivt» brev fra Kim Jong-un, der den nordkoreanske lederen ba om unnskyldning for rakettestene og ba om snarlig gjenopptakelse av forhandlingene med USA.

Atomforhandlingene brøt sammen i februar, etter et mislykket møte mellom Trump og Kim i Vietnam.

30. juni møtte de to lederne hverandre igjen, den gangen på grensa mellom Nord- og Sør-Korea, og de ble da enige om å gjenoppta samtalene. Noen ny dato er ikke satt.

