Italias president gir partiledere tid til å løse regjeringskrisen

– Krisen må løses med klare beslutninger og i løpet av kort tid, sa Mattarella torsdag kveld.

Da hadde han i to dager møtt partiledere og lederne for de to kamrene i nasjonalforsamlingen.

Mattarella varsler en ny runde med konsultasjoner tirsdag. Deretter vil han «trekke konklusjoner og foreta nødvendige beslutninger», sa han.

Dermed gir han også venstrepopulistiske Femstjernersbevegelsen (M5S) og det sosialdemokratiske Demokratiske parti (PD) tid til å forhandle om det er grunnlag for en mulig koalisjon.

De to partiene ligger ifølge meningsmålinger an til å få flertall dersom de skulle søke sammen om regjeringsmakt.

Regjeringskrisen er utløst etter at statsminister Giuseppe Conti tirsdag leverte sin avskjedssøknad, 14 måneder etter at regjeringen han ledet mellom M5S og høyrepopulistene Lega, kom på plass.

Conti begrunnet avgangen med sinne og frustrasjon over Liga-leder Matteo Salvini, som inntil nå har vært visestatsminister og innenriksminister i koalisjonsregjeringen. Salvini har skylden for krisen og alle konfliktene som lammer regjeringen, fremholdt Conte i en lang tale i senatet.

Contes regjering var Italias 65. på 73 år.

