Jay Inslee trekker seg som presidentkandidat

Inslee sier til MSNBC onsdag at det er tydelig at han ikke kommer til å vinne. Han ønsket ikke å kommentere om han kommer til å gå for en tredje periode som guvernør i Washington.

Han varslet i TV-programmet «The Rachel Maddow Show» at han kommer til å kunngjøre torsdag hva han skal gjøre videre i sin politiske karriere.

68-åringen er den tredje demokraten som trekker sitt kandidatur. Fra før har Eric Swalwell, kongressmedlem fra California, og tidligere guvernør John Hickenlooper i Colorado gjort det samme.

Inslee deltok i de første to rundene av demokratenes debatter i sommer. Guvernøren har sentrert kampanjen sin rundt klimaendringer og kaller det «vår tids mest største utfordring».

