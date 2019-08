Nord-Koreas utenriksminister kaller Pompeo giftig

utenriks

Pompeo fastholdt i et intervju tidligere i uka at tøffe sanksjoner må til for å tvinge Nord-Korea til å skrinlegge sitt atomvåpenprogram. Det krasse utfallet fra Nord-Koreas utenriksminister er trolig et svar på dette.

– Det er på høy tid at denne absurde drømmen tar slutt, sier Ri Yong Ho, som kaller Pompeo skamløs.

Nord-Korea krevde i april i år at president Donald Trump skiftet ut Pompeo som forhandlingsleder, og Ri fastholder kravet.

Største trussel

Nord-Korea er åpne for både dialog og konfrontasjon og vil forbli USAs største trussel dersom sanksjonene opprettholdes, understreker han.

President Donald Trumps spesialutsending til Nord-Korea, Stephen Biegun, sa onsdag at USA er klare til å gjenoppta atomforhandlingene med Nord-Korea.

– Vi er forberedt på å gjenoppta samtalene straks vi hører fra vår motpart i Nord-Korea, sa han.

Vakkert brev

Atomforhandlingene brøt sammen i februar, etter et mislykket møte mellom Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Vietnam.

30. juni møtte de to lederne hverandre igjen, den gangen på grensa mellom Nord- og Sør-Korea, og de ble da enige om å gjenoppta samtalene.

Sist helg opplyste Trump at han hadde fått et «virkelig vakkert og svært positivt» brev fra Kim, der den nordkoreanske lederen ba om snarlig gjenopptakelse av forhandlingene.

