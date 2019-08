Putin varsler svar på USAs rakettest

utenriks

Putin sa fredag at han har bedt om en analyse av trusselnivået som er skapt mot Russland etter at USA testet en rakett sist søndag. Han har også gitt forsvarsdepartementet og andre relevante instanser beskjed om å «iverksette nødvendige tiltak for å forberede et symmetrisk svar».

Den amerikanske rakettesten ble gjennomført et par uker etter at nedrustningsavtalen INF utløp. Både USA og Russland hadde på forhånd varslet at den ikke kom til å bli fornyet.

INF-avtalen, som ble inngått i 1987, slo fast at verken USA eller det daværende Sovjetunionen skulle skaffe seg landbaserte mellomdistanseraketter.

Putin hevdet fredag at USA ønsker frihet til å kunne utplassere tidligere forbudte mellomdistanseraketter i ulike deler av verden.

USA har tidligere anklaget Russland for brudd på avtalen, noe russerne har benektet.

Raketten som amerikanerne testet søndag, var en kryssermissil av typen Tomahawk. Ifølge amerikanske myndigheter endte testen med en fulltreffer på målet som lå over 500 kilometer unna.

Skrotingen av INF-avtalen har fått mange til å frykte en ny atomopprustning mellom de to landene.

