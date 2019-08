To politifolk skutt og såret i Finland

utenriks

Skytingen skjedde da de to ble tilkalt i forbindelse med en episode i et fabrikkområde i Borgå, som ligger rundt fem mil øst for Helsingfors. Da de kom til stedet, ble det avfyrt skudd mot dem.

For en av politimennene er tilstanden alvorlig, men stabil, mens den andre slapp lettere fra det og ble etter kort tid skrevet ut av sykehuset, ifølge Finlands rikspolitisjef Seppo Kolehmainen.

En omfattende jakt på gjerningsmennene ble iverksatt, og to mistenkte gjerningsmenn ble tatt etter en timelang biljakt i nærheten av Tammerfors søndag kveld, ifølge Svenska Yle.

Politiet har ikke sagt noe mer om de mistenkte eller om hvorfor politiet ble tilkalt til industriområdet der skytingen skjedde.

Det er svært sjelden at det løsnes skudd mot politifolk i Finland.

(©NTB)