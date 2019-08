Boris Johnson mener Storbritannia enkelt kan håndtere «no-deal»

utenriks

– Jeg mener at vi kan komme oss gjennom dette. Vi er et storslått land, og vi kan enkelt håndtere et «no-deal»-scenario, sa Johnson i Biarritz i Frankrike, der han deltok i G7-toppmøtet, ifølge The Guardian.

Statsministeren sier at forberedelser til en ikke-avtale har blitt styrket slik at «hvis og når EUs stahet tvinger oss til en brexit uten en skilsmisseavtale 31. oktober, vil utmeldelsen skje så knirkefritt som mulig».

Johnson hevder også at matmangel, som pekes ut som en av farene i den lekkede beredskapsplanen Operasjon Yellowhammer, er usannsynlig. Han lover også at pasienter vil ha tilgang til nødvendig medisin.

Johnson har lenge hevdet at han kan få til en bedre brexitavtale enn forgjengeren Theresa May. EU og flere medlemsland har gjentatte ganger sagt at det er uaktuelt med vesentlige endringer i avtalen som ble avvist i Underhuset flere ganger i vår.

Det er foreløpig liten optimisme på statsministerens kontor når det gjelder å få til noen bevegelse i brexit-spørsmålet.

(©NTB)