EU: Brexitregningen må betales – avtale eller ei

I helgen sa den britiske statsministeren i et TV-intervju at det «strengt tatt» ikke vil foreligge noen forpliktelse til å betale dersom det ikke blir noen utmeldingsavtale. Dermed mente han å kunne spare britene for hele 39 milliarder pund – nærmere 430 milliarder kroner.

– Det vil være betraktelige summer som da blir tilgjengelig til å bruke på det vi som land vil prioritere. Det er ganske enkelt et faktum, sa Johnson til ITV.

Fra øverste hold i EU kom det raskt beskjed om at britene har å gjøre opp for seg, uansett hvordan de ender opp med å forlate unionen.

– Det er viktig å gjøre det klart at det å gjøre opp regnskapet er avgjørende for å kunne starte et nytt forhold basert på tillit, sa EU-kommisjonens talsperson Mina Andreeva i Brussel torsdag. EU-parlamentets brexit-koordinator Guy Verhofstadt er enda tydeligere:

– Dersom Storbritannia ikke betaler det de skylder, vil ikke EU forhandle om noen handelsavtale. Etter en hard brexit vil det være det første kriteriet for samtaler, sier han.

