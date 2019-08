Greta Thunberg seiler i medvind

utenriks

16-åringen er invitert til å delta på et klimatoppmøte i forbindelse med FNs hovedforsamling, men sa i utgangspunktet nei fordi hun ikke ville fly av miljøhensyn.

I stedet fikk hun tilbud om å sitte på med den høyteknologiske seilbåten Malizia II, som 14. august heiste seil i den britiske byen Plymouth og satte kursen vestover.

Mandag tvitret hun at seilbåten gjør god fart takket være medvind, og at de dersom alt går etter planen er framme i New York tirsdag kveld lokal tid.

– Vi gjør nå 20–25 knop, i går kom vi opp i 30 knop, forteller Thunberg i en ramsalt videosnutt via satellitt.

Før avreisen medga Thunberg at hun lett blir sjøsyk, og høye bølger og kraftig vind har derfor gjort seilturen strabasiøs.

Etter klimamøtet i New York planlegger Thunberg å ta tog og buss til Santiago i Chile, for å delta på klimatkonferensen COP25 som pågår der mellom 2. og 13. desember.

Denne reisen kan også bli strabasiøs, ettersom det er så som så med buss- og togforbindelse i Mellom- og Sør-Amerika.

