Britisk opposisjon åpner for å lovfeste brexit-utsettelse

utenriks

Labour-leder Jeremy Corbyn hadde tirsdag kalt inn en rekke politikere for å diskutere hvordan de kan unngå at Storbritannia forlater EU uten en avtale. Han fikk besøk av lederne for det skotske nasjonalistpartiet SNP, Liberaldemokratene, De Grønne og Change UK. Sistnevnte er en gruppe uavhengige parlamentarikere.

– De fremmøtte ble enige om at det er nødvendig å finne en praktisk måte å forhindre en brexit uten avtale. Det inkluderer mulige nye lovvedtak og mistillitsvotum, heter det i en uttalelse tirsdag, melder Reuters.

SNP-leder Ian Blackford sier til BBC at møtet var «positivt og produktivt»

– Parlamentet må gripe denne muligheten, samle seg for å hindre Boris Johnson i å stenge for demokratiet og være innstilt på å bruke alle mekanismer for å blokkere en katastrofal hard brexit, sier Blackford, som vil prioritere lovvedtak som virkemiddel.

Den konservative regjeringen har sammen med støttepartiet DUP fra Nord-Irland et knapt flertall i Underhuset. Dermed er brexitmotstanderne avhengig av å finne støtte hos enkelte på motsatt side i nasjonalforsamlingen for å få gjennom eventuelle forslag.

Samles neste uke

Parlamentet trer ikke sammen før i neste uke, men brexitmotstandere har diskutert hva de skal gjøre helt siden Johnson tok over etter Theresa May og gjentok løftet om å ta britene ut av unionen 31. oktober – med eller uten en avtale.

Labour-lederen har tidligere sagt at han mener et nyvalg er den beste muligheten for å hindre at britene forlater EU uten en sluttavtale. Han har også sagt at han vil stille mistillitsforslag mot Johnson så fort det lar seg gjøre og har tilbudt seg å lede en overgangsregjering dersom forslaget blir vedtatt.

En av utfordringene med den løsningen er at flere av dem som vil stikke kjepper i hjulene for Johnsons brexitprosess, slett ikke vil ha Corbyn som statsminister.

– Jeg tror den beste måten å unngå at vi krasjer ut av EU uten en avtale er å vedta en lov som pålegger regjeringen å be EU om en utsettelse, ideelt sett så vi kan la folket avgjøre, sier Liberaldemokratenes leder Jo Swinson til BBC etter tirsdagens møte. Hun ser på mistillitsforslag som en «siste utvei» for å tvinge gjennom Parlamentets vilje.

Også De Grønnes leder, Caroline Lucas, tror lovfesting av en utsettelse er den beste veien å gå.

Mer optimistisk

En kilde ved statsministerens kontor beskylder opposisjonslederne for «å forsøke å saboteres Storbritannias posisjon» i samtalene med EU. Det «er nå fremdrift» i de samtalene, legger kilden til overfor statskanalen.

Johnson selv har gjentatte sagt at han ønsker en ny og bedre avtale med EU, men at det viktigste er å unngå flere utsettelser.

Den siste uken har han gått offensivt ut overfor EU og gjentatt kravet om at den såkalte backstop-løsningen for irskegrensen må vekk. På slutten av G7-møtet sa han at han var blitt «marginalt mer optimistisk» med tanke på å få til en ny avtale.

(©NTB)