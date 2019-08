Erdogan lover å beskytte tyrkiske styrker i Syria

utenriks

– Situasjonen i Idlib-provinsen er blitt så komplisert at våre styrker nå er i fare, sa Erdogan på en felles pressekonferanse med Putin utenfor Moskva tirsdag.

Den tyrkiske presidenten la til at «alle nødvendige skritt vil bli tatt» for å unngå at situasjonen fortsetter.

Syriske regjeringsstyrker med russisk flystøtte er på frammarsj i de siste opprørskontrollerte områdene i de to syriske provinsene Hama og Idlib.

Også Tyrkia har styrker i Idlib, og tyrkerne er der for å støtte noen av opprørsgruppene i provinsen.

I forrige uke ble en tyrkisk militærkolonne på vei inn i Idlib angrepet av kampfly, til tross for at tyrkiske myndigheter på forhånd hadde varslet Russland.

Mandag truet Erdogan med å sende inn ytterligere bakkestyrker. Under pressekonferansen tirsdag sa Putin at både Russland og Tyrkia er dypt bekymret for situasjonen i Idlib.

Tyrkia forhandler også med USA om å opprette en såkalt trygg sone nord i Syria, for å holde kurdiske opprørere på avstand fra grensa og stanse strømmen av flyktninger.

