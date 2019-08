Regjeringsstyrker har tatt kontroll over by i Jemen

utenriks

Ifølge Sanad al-Maisari, som er øverstkommanderende for regjeringshærens 5. brigade, er separatistene nå drevet helt ut av Shoqra, som ligger i Ayan-provinsen.

STC kjemper for at Sør-Jemen igjen skal bli et uavhengig land, slik det var fra 1967 til 1990. Sør-Jemen kalte seg da Den demokratiske folkerepublikken Jemen og sto Sovjetunionen nær.

Houthi-opprørerne grep makten i hovedstaden Sana i 2015 og jaget landets regjering i eksil i Saudi-Arabia. Den internasjonalt anerkjente regjeringen vendte siden tilbake og etablerte base i havnebyen Aden.

Saudi-Arabia gikk til krig mot houthiene i mars 2015, i spissen for en regional koalisjon som støttes av USA og Storbritannia.

Selv om STC inngår i denne koalisjonen, angrep militsen tidligere i måneden Aden og tok kontroll over presidentpalasset og regjeringskontorer.

STC kontrollerer også områder i Abyan og den sentrale Shabwa-provinsen.

Ifølge Sanad al-Maisari planlegger regjeringsstyrkene nå å gjenerobre Aden, og han oppfordrer medlemmer av militsen Sikkerhetsbeltet, som er trent og væpnet av De forente arabiske emirater, om å slutte seg til. Sikkerhetsbeltet og STC har tidligere vært allierte.

Utviklingen sør i Jemen har slått en dyp kile i alliansen mellom Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, selv om begge land de siste dagene har bedyret at de står samen i kampen mot Houthi-opprørerne.

