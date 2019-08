Steile fronter i italienske regjeringsforhandlinger

utenriks

Populistpartiet M5S har siden før helgen forhandlet med sosialdemokratene i Det demokratiske partiet (PD) om å danne en ny regjering etter at de brøt samarbeidet med det høyreorienterte Ligaen.

Nå krever M5S at PD går med på å la Giuseppe Conte fortsette som statsminister i den nye koalisjonen, opplyser M5S i en kunngjøring.

Men kilder i PDs sier til nyhetsbyrået DPA at striden skyldes M5S-lederens personlige ambisjoner. Luigi Di Maio krever nemlig å få både posten som visestatsminister og innenriksminister i en ny koalisjon, heter det.

De to partiene satt i forhandlinger mandag, og ifølge nyhetsbyrået Reuters framsto det som de to var nær ved å bli enige. Men tirsdag kunngjorde altså M5S at de setter forhandlingene på vent inntil statsministerkravet er innfridd.

En ny koalisjon mellom de to partiene vil stenge Ligaen og dens kontroversielle leder Matteo Salvini ute fra makten. Salvini er i dag visestatsminister og innenriksminister.

Dersom M5S og PD ikke blir enige, ansees et nyvalg som eneste alternativ. Meningsmålinger tyder på at Ligaen vil gå seirende ut av et slikt valg.

Det er president Sergio Mattarella som må avgjøre om det skal innsettes en ny regjering eller om det skal utlyses nyvalg. Han har gitt partiene frist til onsdag.

(©NTB)