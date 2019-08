Trump-administrasjonen fjerner medisinsk beskyttelse for migranter

utenriks

Beskyttelsen har hittil tillatt at migranter ikke kan deporteres dersom de eller deres nærmeste mottar livreddende behandling. En talskvinne i immigrasjonsmyndighetene sier at endringen trådte i kraft 7. august.

Rettighetsforkjempere sier at endringen vil tvinge migranter til å nøye seg med dårligere behandling i sine hjemland.

– Dette er et nytt lavmål. Trump vil bokstavelig talt deportere barn med kreft, sier den demokratiske senatoren Ed Markey.

– En dødsstraff

Mariela Sanchez, en honduransk kvinne som har bedt om unntak, sier at tiltaket fra Trump-administrasjonen i praksis vil være en dødsstraff for hennes 16-årige sønn, som er diagnostisert med cystisk fibrose. Kvinnen mistet datteren sin til samme sykdom for flere år siden.

– Kan noen forestille seg en regjering som tvinger foreldre til å avslutte livreddende behandling for sine barn, ta dem ut av sykehussengen, vel vitende om at det kan koste barnet livet? spør juristen Anthony Marino, som leder rettshjelpstjenesten Irish International Immigrant Center.

Flere tiltak

Trump-administrasjonen har de siste ukene trappet opp tiltak knyttet til migranter i USA. Det hvite hus vil frata migranter som bruker det offentlige helseprogrammet Medicaid, mat- og boligkuponger eller andre offentlige sosialtjenester, retten til å delta i Green card-lotteriet.

Administrasjonen har også besluttet å fjerne begrensningen på hvor lenge migrantbarn kan holdes innesperret i migrantleirer. President Donald Trump har i tillegg luftet ideen om å fjerne retten til statsborgerskap for amerikanskfødte barn av utenlandske foreldre.

